Древний Суздаль встретил национальные театры России на первом летнем фестивале Одновременно там...

Древний Суздаль встретил национальные театры России на первом летнем фестивалеОдновременно там проходит второй театральный Конгресс. Лидеры движения, представители власти и профильных вузов обсуждают задачи на будущее. Подробнее - Ангелина Свищ.Народные костюмы и свадебные песни. Спектакль "Традиции предков" Мордовского национального театра основан на фольклоре и легендах, традициях и обрядах мордовцев. Главная особенность - повествование идет на мокшанском языке. Один из трех государственных в Мордовии, он находится под угрозой исчезновения.Елена Гудожникова - заслуженный артист Республики Мордовия:- Театр должен жить только ради того, чтобы молодежь знала, что происходит, что было. Ведь если ты не знаешь своих корней, то зачем тогда живешь?Первый летний фестиваль национальных театров России проходит на открытых площадках Суздаля. Декорациями стали музей деревянного зодчества и Суздальский Кремль. В программе - постановки театров из Калмыкии, Чувашии, Санкт-Петербурга.Как отметил Губернатор Александр Авдеев, первый фестиваль - подарок жителям и гостям города-музея к юбилею.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- У нас большое количество мероприятий, более 100 мероприятий в течении года происходит, это и посвященные театру, археологии, разным видам искусства, и музыке, и спорту. Поэтому за этот год можно, действительно, погрузиться в любой вид искусства, но и погрузиться практически в любой век.Организатор фестиваля - Александринский театр с берегов Невы, старейший национальный театр России. Проведение второго конгресса на владимирской земле - итог соглашения, подписанного на Петербургском форуме.Организаторы говорят: главная задача конгресса - определить стратегию развития российского театра. Диалог объединил более 100 представителей отечественного театрального движения.Валерий Фокин - художественный руководитель Александринского театра:- Самое главное, конечно, это подумать о том, как нам действовать дальше. Что мы будем делать завтра, исходя из сегодняшних реалий, исходя из наших желаний. Какое действие мы будем делать завтра.Архитектура древнего Суздаля становится декорацией и умножает смысл спектаклей. Театры передают накопленный опыт, и сама история будто оживает в пространстве сцены.Ангелина Свищ, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".