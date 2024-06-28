Автобус, следовавший по маршруту «Владимир — Ярославль», столкнулся с трактором ДТП с 11...

Автобус, следовавший по маршруту «Владимир — Ярославль», столкнулся с тракторомДТП с 11 пострадавшими в Ивановской области попало на видео. Автобус ехал по маршруту «Владимир — Ярославль», но внезапно перед ним решил «сменить полосу» трактор.Как итог: автобус опрокинулся на обочину, сообщают в МЧС России.Полное видео произошедшего от 26 июня (и последствий ДТП) можно изучить по ссылке на платформе «Смотрим»: https://smotrim.ru/article/4018231Пострадали 11 из 20 пассажиров, в том числе – трое детей. Девять человек были госпитализировали.Уточняется, что инцидент произошел около населенного пункта Зыбиха Ивановского района.Фото: https://smotrim.ru/article/4018231