Автобус Владимир — Ярославль съехал в кювет. Пострадали 13 человек. Как сообщили в МВД по Ивановской области, авария случилась в 10 утра 26 июня на 5-м километре автомобильной дороги

Автобус Владимир — Ярославль съехал в кювет. Пострадали 13 человек. Как сообщили в МВД по Ивановской области, авария случилась в 10 утра 26 июня на 5-м километре автомобильной дороги «Иваново-Ярославль», недалеко от деревни Зыбиха. Автобус пытался обогнать трактор, но маневр не удался. С официального сайта УМВД по Ивановской области 59-летний водитель автобуса, при выполнении маневра