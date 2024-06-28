Автобус Владимир — Ярославль съехал в кювет. Пострадали 13 человек. Как сообщили в МВД по Ивановской области, авария случилась в 10 утра 26 июня на 5-м километре автомобильной дороги
<a href="https://33live.ru/novosti/28-06-2024-avtobus-vladimir-—-yaroslavl-sexal-v-kyuvet-postradali-13-chelovek.html" target="_blank">Автобус Владимир — Ярославль съехал в кювет. Пострадали 13 человек</a> - Автобус Владимир — Ярославль съехал в кювет. Пострадали 13 человек. Как сообщили в МВД по Ивановской области, авария случилась в 10 утра 26 июня на 5-м километре автомобильной дороги
[url=https://33live.ru/novosti/28-06-2024-avtobus-vladimir-—-yaroslavl-sexal-v-kyuvet-postradali-13-chelovek.html]Автобус Владимир — Ярославль съехал в кювет. Пострадали 13 человек[/url] - Автобус Владимир — Ярославль съехал в кювет. Пострадали 13 человек. Как сообщили в МВД по Ивановской области, авария случилась в 10 утра 26 июня на 5-м километре автомобильной дороги