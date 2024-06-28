«ЭнергосбыТ Плюс» провел масштабный рейд по отключению должников во всех районах Владимира.

«ЭнергосбыТ Плюс» провел масштабный рейд по отключению должников во всех районах Владимира. По его результатам 9 неплательщиков погасили задолженность на общую сумму 187 тысяч рублей.Всего в ходе мероприятия ограничили электроснабжение у 87 недобросовестных клиентов, которые не оплачивают услуги электроснабжения, отопления и горячего водоснабжения два и более месяца. Еще 43 клиента, получив уведомления об ограничении, не стали дожидаться прихода энергетиков и внесли оплату.По 40 адресам устранили самовольные подключения. Штраф за это для физических лиц составляет от 10 до 15 тысяч рублей. На конец июня составлено и направлено в полицию областного центра 159 заявлений о возбуждении административного производства в отношении «самовольщиков».Для решения проблемы с погашением задолженности за коммунальную услугу «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает заключить соглашение о реструктуризации долга и выплачивать денежные средства частями по составленному плану-графику. Для урегулирования вопроса необходимо обратиться в клиентские офисы компании или воспользоваться дистанционнымНапомним, что до конца августа Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Плати и выигрывай», в рамках котрой можно выиграть смартфон и другие ценные призы, если погасить задолженность и оплатить текущие начисления до 5 числа. Подробности – на сайте .Реклама.