Глубокая дорожная яма в Коврове приглянулась утиному семейству И в завершении, очередная утиная...

Глубокая дорожная яма в Коврове "приглянулась" утиному семействуИ в завершении, очередная утиная история из Коврова. На этот раз пернатый отряд высадился на местном "дорожном водоеме"...- Видишь, какая у нас дорога хорошая к дому? Глубокая, да? Даже уткам хватает.Мама-утка и ее малыши обживают огромную лужу на улице Димитрова. Ковровчане шутят: ну хоть кому-то пригодилась придорожная яма. В комментариях под постом переживают - рядом дорога, место опасное.Отметим, утки этим летом часто выходят на променад по ковровским улицам - бравые утиные семейства уже сняты в нескольких районах города.