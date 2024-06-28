В новом выпуске программы «Готовим вместе» сделаем интересное и, самое главное, лёгкое блюдо – горячий сэндвич! Колбаса варёная «Стародворская» станет главным ингредиентом. А что добавить

В новом выпуске программы «Готовим вместе» сделаем интересное и, самое главное, лёгкое блюдо – горячий сэндвич! Колбаса варёная «Стародворская» станет главным ингредиентом. А что добавить еще – узнаете в программе «Готовим вместе»! Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!