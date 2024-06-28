Комфорт, стиль и выгода – торговый центр «Подкова» собрал в одном месте все необходимое для ремонта и внутренней отделки здания. Ведущие бренды мебельных салонов представлены сразу на трех

Комфорт, стиль и выгода – торговый центр «Подкова» собрал в одном месте все необходимое для ремонта и внутренней отделки здания. Ведущие бренды мебельных салонов представлены сразу на трех этажах в зеленом павильоне мебельного центра «Подкова». Мария Денисова, маркетолог торгового комплекса «Подкова» Здесь представлены, как всероссийские известные бренды, так и небольшие производители мебели. Есть мебель для