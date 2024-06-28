Какую праздничную программу готовят для владимирцев ко Дню молодежи? Областной центр готовится...

Какую праздничную программу готовят для владимирцев ко Дню молодежи?Областной центр готовится отметить День молодежи. В этом году точкой притяжения станет Центральный парк.Мероприятия пройдут на тридцати площадках. Лекции, мастер-классы, тематические зоны: спортивная, молодежная, патриотическая и зона добровольчества.Особое внимание уделят молодым семьям. В рамках Дня молодежи пройдет семейный фестиваль "Счастье рядом".Организаторами праздника выступают управление образования и молодежной политики администрации Владимира совместно с региональным Министерством образования и ресурсным центром поддержки и реализации молодежный инициатив.Елена Янина - заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- В соответствии с распоряжением нашего Президента Владимира Владимировича Путина, выпущенным в 2023 году, теперь вся странна празднует День молодежи в единый день - последнюю субботу июня. В этом году - 29 июня - по всей стране станет Днем молодежи.Елена Корнева заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации г. Владимира:- Мы с вами прекрасно понимаем, что патриотическое воспитание молодежи у нас стоит на первом плане, и будет организованна и эта площадка. В зоне патриотического воспитания будет 3 организации - это "Поиск33" - поисковое движение, это учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", это волонтеры Победы, где будут представлены и выставки поисковиков, и военное оружие, и мастер-классы по созданию наградных значков.На территории Центрального парка будут работать две сцены. На главной пройдут конкурсы, розыгрыши призов от партнеров мероприятия. А также выступят творческие коллективы.На второй пройдет конкурс талантов "Открытый микрофон". Ярким финалом праздника станет выступление группы "Мохито".Начало программы в субботу - 29 июня в 16:00 часов.Андрей Цыпляков руководитель студии "Инсайт Люди" во Владимире:- На главной сцене будет выступать наш резидент, блогер миллионник, участник шоу танцы на ТНТ - Артем Ивашин, который, думаю, подарит всем свой невероятный заряд энергии. Мы позаботились о здоровом образе жизни нашей молодежи, поэтому наш резидент будет проводить небольшую фитнес тренировку в формате джампинга на батутах.