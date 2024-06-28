Командир штурмового подразделения - кавалер четырёх Орденов Мужества с позывным Кубок рассказал...

Командир штурмового подразделения - кавалер четырёх Орденов Мужества с позывным "Кубок" рассказал про боевое братство на передовойЕго уже называют воином-легендой. В короткий отпуск на родину приехал наш земляк - морпех с позывным "Кубок". Командир штурмового подразделения - кавалер четырёх Орденов Мужества.Гриша (так записано его имя в паспорте, у бойца - армянские корни) нашел время, чтобы ответить на вопросы "Вестей". С бойцом беседовала Мария Платанюк.