Маршрут выживания: владимирские подростки прошли тяжелейшее испытание соревнований от...

"Маршрут выживания": владимирские подростки прошли тяжелейшее испытание соревнований от МЧСДесятки школьников вынуждены были провести ночь в лесу в Камешковском районе. Это было тяжелейшее испытание всероссийских соревнований "Школа безопасности", которые проходят там всю неделю.Этап так и назывался - "Маршрут выживания". Он был рассчитан на два дня. Ребятам предстояло преодолеть навесную переправу, спуститься и подняться по склону с помощью веревок, перейти через брод, чащу и завалы и устроить ночлег в лесу. Команда Владимирской области по результатам заняла второе место.Водные этапы проходили уже в более комфортных условиях - в бассейне села Добрынское и в акватории озера. Школьники показали, как хорошо умеют плавать, бросать спасательные круги и бросаться на помощь тем, кто терпит бедствие на воде.Андрей Захваткин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Владимирской области:- Поисково-спасательные работы на акватории, в рамках которых предусмотрены этапы спасение парашютиста, спасение утопающего, спасение пострадавшего со льдины.