На базе Владимирского госуниверситета работает кафедра Владимирского хлебокомбината В этом году...

На базе Владимирского госуниверситета работает кафедра Владимирского хлебокомбинатаВ этом году состоялся второй выпуск специалистов для пищевой отрасли.Производство хлеба сегодня - это целая наука. Подготовить специалистов для предприятий пищевой промышленности, в частности - для Владимирского хлебокомбината - задача отраслевой кафедры ВлГУ «Продукты питания из растительного сырья». Сотрудники хлебокомбината преподают здесь и теоретические, и практические дисциплины, по сути являясь для студентов проводниками в профессию.Сергей Макаров, профессор, заведующий базовой кафедрой ВлГУ:- Это главное. Это не сырьё, это даже не оборудование. Это кадры, которые могли бы работать на этом оборудовании. Собственно, в этом и цель. Чтобы - особенно дипломом - руководили люди, которые сами работают. То есть, которые не только книги читали, а которые сейчас погружены в самые современные направления, веяния. И знают рынок.Тема дипломной работы Натальи Базулкиной — производство «Венского хлеба». Продукт она считает полезным и востребованным, особенно среди молодёжи. С процессом производства хлебобулочной продукции выпускница смогла познакомиться прямо на предприятии.Наталья Базулкина, выпускница:- Мы знакомились сначала с цехами, смотрели, как производится различная продукция, и уже потом лабораторными анализами проверяли качество хлеба. То есть, конкретно полностью практика по нашей отрасли.Пищевая промышленность была и остаётся движущей силой российской экономики. Выпускники базовой кафедры Владимирского хлебокомбината востребованы на рынке труда. А первый выпуск состоялся в 2022 году. Несколько выпускников получили работу на Владимирском хлебокомбинате и продолжают строить карьеру в группе компаний DeLavant.Ксения Сошина, старший инженер-технолог ГК DeLavant:- Я пришла работать в службу главного технолога на должность сменного технолога. Я полностью углубилась во все процессы производства готовой продукции, далее изучала всю сырьевую базу. На постоянной основе повышаю свою квалификацию. Также на предприятии очень хорошие перспективы карьерного роста.Владимир Лялин, управляющий ГК DeLavant:- С Владимирским госуниверситетом мы очень плотно сотрудничаем уже много лет. Мы принимаем у себя на практику студентов с различных кафедр, с различных институтов. Мы с радостью принимаем у себя выпускников ВлГУ, потому что знаем, что здесь подготовка очень сильная и качественная. Также мы проводим регулярные экскурсии и мастер-классы для студентов.Кроме того, Группа компаний DeLavant работает над поиском кадрового потенциала среди выпускников детских домов. Напомним, что в мае этого года, совместно с правительством Владимирской области, был запущен проект «Адаптация. Путь в жизнь», главной целью которого является социальная, бытовая и трудовая адаптация выпускников детских домой.Группа компаний ДеЛавант предлагает молодым специалистам должности технолога, пекаря, оператора станков и производственных линий. Приём документов во Владимирском госуниверситете в самом разгаре.Наталья Головешкина, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".