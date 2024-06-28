На музыкальные баттлы во Владимире съехались исполнители из разных городов и стран Впервые этим...

На музыкальные баттлы во Владимире съехались исполнители из разных городов и странВпервые этим летом во Владимире прошли музыкальные баттлы. На них съехались несколько сотен музыкантов из разных городов и стран. Как их встретила публика? И какие специальные гости посетили область? Расскажем в нашем репортаже.Русская народная музыка - это модно и задорно. Это все три дня доказывают участники баттлов первого молодежного фестиваля "Владимирские музыкальные сезоны".Анастасия Татарина, студентка российской академии имени Гнесиных:- Я обожаю русскую музыку. Это все-таки наша культура, наши корни. И аккордеон как народный инструмент - раскрывается во всей красе, особенно в народной музыке. Владимирская земля приняла нас великолепно. Прекрасные люди, прекрасная атмосфера.Впрочем, поединки - лишь условные. Музыканты скорее обмениваются опытом, нежели соревнуются.Мария Власова - выпускница колледжа имени Бородина - сегодня известная аккордеонистка и преподаватель российской академии имени Гнесиных, привезла на родную землю своих студентов.Мария Власова, доцент кафедры баяна и аккордеона российской академии имени Гнесиных:- Это настолько драйвово, настолько зажигательно. Настольно юно! Конечно, это вдохновляет.- Что вы делали все эти три дня?- Всё время играли! Не поверите.Специальные гости фестиваля - музыканты из Поднебесной, которые сейчас обучаются в столице. В МГУ имени Ломоносова на факультете искусств.Ян Чжао, студент МГУ имени Ломоносова, г.Москва:- В России искусство лучше, чем в Китае. Я очень рад, что приехал во Владимир участвовать во владимирских "Музыкальных сезонах". Я очень рад.Ян Чжао признается: если в Китае встает вопрос, где учиться музыке, театральному мастерству, - большинство абитуриентов едут именно в нашу страну. В историческом 33 регионе китайские студенты из МГУ впервые. И культурный взаимообмен, признаются, удался.Наталья Левитина, преподаватель МГУ имени Ломоносова, г.Москва:- Обменивались нотами какими-то. Им понравились какие-то произведения. Они подошли, пообщались, спросили, что вы поете...Русские студенты попросили у них какие-то китайские ноты песен.За три дня на улицах выступили около 300 артистов, в том числе - из владимирского музыкального колледжа. Всего 10 больших коллективов из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Казани и Петрозаводска. И заочно - из Македонии и Египта.Анастасия Старчак, преподаватель Владимирского областного музыкального колледжа имени А.П. Бородина:- Погодные условия, слава Богу, нас не подводят уже третий день. В общем, я так счастлива и довольна, что у нас проба пера оказалась такой...Выстрелил этот фестиваль. Он, я надеюсь, будет ежегодным.Джаз, фолк, академическая, народная музыка, вокал. На три дня Владимир стал еще более молодежным, музыкальным, летним.Анастасия Сахарова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".Читайте также:Преподаватель колледжа имени Бородина Анастасия Старчак рассказала, как прошел фестиваль "Владимирские музыкальные сезоны"