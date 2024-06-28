Ольга Хохлова рассказала о туристическом потенциале Владимирской области на форуме регионов России...

Ольга Хохлова рассказала о туристическом потенциале Владимирской области на форуме регионов России и БеларусиПредседатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова приняла участие в работе 11-ого форума регионов России и Беларуси. Его посвятили межрегиональному сотрудничеству в построении инновационной экономики союзного государства.Встречи прошли сразу в трёх городах Беларуси. В Полоцке работали несколько секций, посвященных разным направлениям взаимоотношений двух государств. Ольга Хохлова выступила на секции, посвящённой культурно-гуманитарному сотрудничеству и развитию туризма.Председатель ЗакСобрания рассказала о туристическом потенциале нашего региона на примере Владимира, Суздаля, Мурома, Александрова - и предложила конкретные идеи по развитию отрасли с участием нашего края.Год назад было подписано соглашение между Национальным агентством по туризму Беларуси и Туристско-информационным центром Владимирской области. Стороны планируют продвигать маршрут Минск-Суздаль, международный маршрут " Две страны - одна природа", разработать недельное путешествие, соединяющее города России и Беларуси.По мнению Ольги Хохловой, очень важно осваивать новые направления: семейный туризм и обмен молодёжными группами.Ольга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы должны воспитывать своё подрастающее поколение именно в этом направлении. И я считаю, что очень важно наладить обмен делегациями студенческих, молодёжных групп и школьников. Кроме того, предложила особое внимание уделить семейному туризму и особенно - многодетным семьям.