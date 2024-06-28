Организатор корги-встреч во Владимире Татьяна Ванькина рассказала о речных путешествиях с...

Организатор корги-встреч во Владимире Татьяна Ванькина рассказала о речных путешествиях с собакамиВ регионе обретают популярность необычные речные путешествия - на сапах и байдарках...с собаками. Недавно такой вояж прошел по реке Судогде, потом - на водохранилище Содышка.Почему корги - одна из лучших пород для водных путешествий, нам рассказала организатор корги-встреч во Владимире Татьяна Ванькина. Она и ее четвероногий друг - Купер, встретились со съемочной группой Вестей.