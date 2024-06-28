Теперь он предстанет перед судом. 45-летнего мужчину обвиняют в 31-ом эпизоде преступления. В нелегальном бизнесе подпольному оружейнику помогали еще двое местных, 45 и 47 лет. Незаконной

Теперь он предстанет перед судом. 45-летнего мужчину обвиняют в 31-ом эпизоде преступления. В нелегальном бизнесе подпольному оружейнику помогали еще двое местных, 45 и 47 лет. Незаконной деятельностью банда занималась два года, пока об этом не узнали правоохранители. Александра Балабаева, и. о. старшего помощника руководителя Следкома области Следствием установлено, что в 2021-2023 годах обвиняемый сам, а