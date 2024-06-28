Перед судом предстанет житель Александровского района, который незаконно изготавливал и продавал...

Перед судом предстанет житель Александровского района, который незаконно изготавливал и продавал огнестрельное оружиеВ 2021-2023 годах житель Александровского района 1979 года рождения совместно с иными лицами занимался незаконным изготовлением, хранением и сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов. В сумме они «заработали» более 700 тысяч рублей.Незаконное производство пресекли сотрудники региональных УФСБ и УМВД совместно со следователем СК. Они изъяли у обвиняемого более 30 единиц огнестрельного оружия, свыше 5,5 тысяч патронов.«Завершено расследование уголовного дела...в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), а также ч. 1 и 2 ст. 223 УК РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, в том числе группой лиц по предварительному сговору)», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Уголовное дело содержит 31 эпизод преступной деятельности. Теперь фигурант предстанет перед судом...Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области