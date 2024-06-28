В «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги первого этапа акции «Плати и выигрывай». Для участия нужно было до 5 июня оплатить все текущие начисления за май и не иметь долгов. Более 82 тысяч клиентов

В «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги первого этапа акции «Плати и выигрывай». Для участия нужно было до 5 июня оплатить все текущие начисления за май и не иметь долгов. Более 82 тысяч клиентов выполнили условия и стали участниками розыгрыша. С помощью рандомайзера было определено 3 победителя. Одним из них стала жительница Владимира Елена Степаненко, которая выиграла