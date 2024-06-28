В «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги первого этапа акции «Плати и выигрывай». Для участия нужно было до 5 июня оплатить все текущие начисления за май и не иметь долгов. Более 82 тысяч клиентов
<a href="https://33live.ru/novosti/28-06-2024-plati-i-vyigryvaj-energosbyt-plyus-darit-podarki.html" target="_blank">Плати и выигрывай: «ЭнергосбыТ Плюс» дарит подарки</a> - В «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги первого этапа акции «Плати и выигрывай». Для участия нужно было до 5 июня оплатить все текущие начисления за май и не иметь долгов. Более 82 тысяч клиентов
[url=https://33live.ru/novosti/28-06-2024-plati-i-vyigryvaj-energosbyt-plyus-darit-podarki.html]Плати и выигрывай: «ЭнергосбыТ Плюс» дарит подарки[/url] - В «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги первого этапа акции «Плати и выигрывай». Для участия нужно было до 5 июня оплатить все текущие начисления за май и не иметь долгов. Более 82 тысяч клиентов