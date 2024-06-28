«Плохая бизнес идея»: в Петушках вынесли приговор по делу о наркоторговле В 2022 году житель...

«Плохая бизнес идея»: в Петушках вынесли приговор по делу о наркоторговлеВ 2022 году житель Московской области приобрел семена конопли и оборудование для культивирования растений. Также он привлек к «бизнесу» жителя Петушинского района, пообещав ему часть прибыли и возможность личного употребления наркотика.Затем мужчины распределили между собой роли: один выращивал, другой — расфасовывал и распространял среди своих знакомых на территории Владимирской области.В марте 2023 года при попытке сбыть почти 2 кг марихуаны осужденных задержали полицейские. В ходе обыска дома у одного из мужчин правоохранители изъяли еще почти 1,5 кг наркотических веществ.Злоумышленники предстали перед судом...«Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере), ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Виновные отправятся на 5 и 7 лет в колонию строгого режима.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений