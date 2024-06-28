Председатель избиркома Владимирской области Вадим Минаев рассказал о предстоящих выборах в органы...

Председатель избиркома Владимирской области Вадим Минаев рассказал о предстоящих выборах в органы местного самоуправления8 сентября в России - единый день голосования. Во Владимирской области пройдут выборы в органы местного самоуправления. Сколько кампаний впереди? Каким будет формат голосования? И как идёт подготовка? Об этом в интервью "Вестям" рассказал Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области. С ним беседовала Мария Платанюк.