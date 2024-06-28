Существует четыре равновероятных сценария по ключевой ставке на июльском заседании ЦБ, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Существует четыре равновероятных сценария по ключевой ставке на июльском заседании ЦБ, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Аналитики банка рассматривают следующие варианты действий ЦБ : оставить ставку на уровне 16%, повысить на 100 базисных пунктов - до 17%, повысить на 200 базисных пунктов - до 18%, и повысить на 400 базисных пунктов - до 20%.«Мы точно будем, на мой взгляд, видеть повышение ставки. Не магистры игры (аналогия «Игры в бисер» Германа Гессе. – прим.ред.), математики в наших рядах перемножили это все с 25-процентной вероятностью и вывели 17,75%, сделали вывод, что будет, скорее, 18%. Но поскольку игра - это не только математика, но и музыка, поэтому, скорее всего, будет +100 базисных пунктов - до 17% годовых будет повышена ключевая ставка на следующем заседании», - заявил первый зампред ВТБ.Он также отметил, что банковская система адаптируется к новым санкциям, которые являются закатом системы международных расчетов на основе банковских корреспондентских счетов, а с юанем в России «все будет хорошо».