В пятницу, 28 июня, Суздальский район празднует 95-летие со дня своего основания.

В пятницу, 28 июня, Суздальский район празднует 95-летие со дня своего основания. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Подчёркивается, что Суздальский район славится не только великолепными пейзажами и памятниками старины, но и замечательными трудолюбивыми людьми.«Мы поздравляем всех жителей района с серьёзной датой! Это целых 95 лет истории, наполненной яркими событиями и богатым наследием», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.