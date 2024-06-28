Скончался владимирский ветеран, участник Великой Отечественной войны Михаил Лупович...
Скончался владимирский ветеран, участник Великой Отечественной войны Михаил Лупович Дворников
Печальное известие. Сегодня - 28 июня - на 98 году скончался владимирский ветеран, участник Великой Отечественной войны - Михаил Лупович Дворников.
Он был призван в ряды Красной армии в 1943 году, служил в стрелковом полку. После войны работал в милиции. Прошёл путь от участкового уполномоченного до начальника приемника распределителя.
После выхода на пенсию, был активным членом владимирской городской ветеранской организации УМВД.
Приносим соболезнования родным и близким.