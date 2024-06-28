Скончался владимирский ветеран, участник Великой Отечественной войны Михаил Лупович...

Скончался владимирский ветеран, участник Великой Отечественной войны Михаил Лупович ДворниковПечальное известие. Сегодня - 28 июня - на 98 году скончался владимирский ветеран, участник Великой Отечественной войны - Михаил Лупович Дворников.Он был призван в ряды Красной армии в 1943 году, служил в стрелковом полку. После войны работал в милиции. Прошёл путь от участкового уполномоченного до начальника приемника распределителя.После выхода на пенсию, был активным членом владимирской городской ветеранской организации УМВД.Приносим соболезнования родным и близким.