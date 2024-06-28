В России люди живут иначе, чем жили в СССР. Дефицит продуктов, мебели, бытовой техники накладывали отпечаток на быт советских людей.

В России люди живут иначе, чем жили в СССР. Дефицит продуктов, мебели, бытовой техники накладывали отпечаток на быт советских людей.Многие проблемы в быту граждане СССР умудрялись решать благодаря своей смекалке. При этом к "нерешаемым" относились с юмором или философски. Знаете ли вы, как жили люди в советскую эпоху? Давайте проверим это с помощью теста.