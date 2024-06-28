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<a href="https://33live.ru/novosti/28-06-2024-test-na-znanie-samyx-strannyx-veshhej-iz-sssr-pomnite-li-vy-zachem-oni-byli-nuzhny.html" target="_blank">Тест на знание самых странных вещей из СССР: помните ли вы, зачем они были нужны?</a> - Советский период нашей истории подарил нам немало странных, но при этом популярных товаров, которые стали неотъемлемой частью быта советских граждан.