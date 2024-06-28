Предприятие выделило средства на организацию транспортировки волонтеров, которые будут принимать участие в поиске останков бойцов и командиров Красной армии, погибших в 1941 – 1943 гг. в Бельском районе Тверской области.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» оказало благотворительную помощь на проведение экспедиций нижегородского поискового отряда «Курган» в местах сражений Великой Отечественной войны.Предприятие выделило средства на организацию транспортировки волонтеров, которые будут принимать участие в поиске останков бойцов и командиров Красной армии, погибших в 1941 – 1943 гг. в Бельском районе Тверской области.К акции «Вахта Памяти» также присоединятся работники нефтетранспортной компании. В рамках корпоративной благотворительной программы помощь в организации поисковых экспедиций оказывается с 2019 года.При поддержке предприятия проведено 52 акции на территории Республик Ингушетия и Карелия, Тверской, Волгоградской и Смоленской областей с участием более 500 волонтеров. Во время экспедиций были подняты останки 609 воинов Великой Отечественной войны, установлены имена 36 из них. Опознать погибших помогли солдатские медальоны и архивные списки, а в одном случае – значок «Почетный железнодорожник».Информация о восстановленных обстоятельствах гибели на поле боя бойцов и командиров Красной армии передается родственникам погибших. Волонтеры также отвечают на запросы граждан, ведущих розыск родных и близких, пропавших без вести в годы войны.«Поиск героев, сохранение исторической памяти – это не просто обязанность, а необходимость. Они защитили нас, спасли нашу свободу. Предать их память – все равно, что предать самих себя», – считает участник «Вахты памяти – 2023», волонтер АО «Транснефть-Верхняя Волга» Егор Кузнецов.