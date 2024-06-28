В администрации Гусь-Хрустального обсудили программу празднования Дня города 29 июня День города...

В администрации Гусь-Хрустального обсудили программу празднования Дня города29 июня День города будет отмечать Гусь-Хрустальный. Программу празднования обсудили на городской планерке в местной администрации.Принято решение провести праздник в укороченном формате. Программу откроет церемония возложения цветов к памятнику основателю города Акиму Мальцову. В 10:45. Там же - в 12:00 - начнется концерт духовой музыки.В праздничной программе заявлено несколько развлекательных площадок. Главная сцена развернется на площади у фонтана.Старт концерта в 12:00 часов.Кроме культурных торжеств, запланированы различные соревнования - так, на городском пляже, например, пройдет областной чемпионат по пляжному волейболу. По традиции, состоится и награждение гусевчан, активно принимающих участие в жизни города.Алексей Соколов, глава г. Гусь-Хрустальный:- Естественно, в первую очередь, у нас должны стоять во главе угла - это требования безопасности. Проводим, как я сказал, в небольшом формате, перекрываем только часть улицы Интернациональной перед, непосредственно, площадью у фонтана. Мероприятия у нас будут проходить до 18:00 часов - после этого вся программа будет свернута. Но, в любом случае, праздник нужен нам: для детей, для наших коллективов, которые весь год готовятся, которые готовят различные творческие программы.