В городе Камешково мать издевалась над своим двухлетним ребёнком.
Заместителем прокурора...
В городе Камешково мать издевалась над своим двухлетним ребёнком.
Заместителем прокурора Камешковского района утвержден обвинительный акт в отношении местной жительницы.
Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, она обвиняется в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».
Установлено, что женщина состояла на учете у врача нарколога, и у неё есть дочь 2022 года рождения.
При этом мать «испытывала сильную неприязнь» к своему малышу. С сентября 2023 по январь 2024 года она не работала, не оформляла детское пособие и не покупала дочке продукты питания, одежду, препятствовала в оказании ей медицинской помощи.
Более того, женщина систематически высказывала в адрес ребёнка оскорбления, избивала его.
Обвиняемая дважды привлекалась к административной ответственности, но выводов так и не сделала.
9 января (текущего года) жестокая мать нанесла девочке более десяти ударов по лицу и различным частям тела из-за того, что ребёнок не хотел спать.
На следующий день женщина ушла из квартиры, оставила дочь без присмотра и отсутствовала длительный период времени.
Девочка была обнаружена сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району. Далее её отвезли в ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ».
В данный момент это уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Камешково и Камешковского района.
За указанное преступление предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Уточняется, что в настоящее время обвиняемая лишена родительских прав.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений