В городе Камешково мать издевалась над своим двухлетним ребёнком. Заместителем прокурора...

В городе Камешково мать издевалась над своим двухлетним ребёнком.Заместителем прокурора Камешковского района утвержден обвинительный акт в отношении местной жительницы.Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, она обвиняется в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».Установлено, что женщина состояла на учете у врача нарколога, и у неё есть дочь 2022 года рождения.При этом мать «испытывала сильную неприязнь» к своему малышу. С сентября 2023 по январь 2024 года она не работала, не оформляла детское пособие и не покупала дочке продукты питания, одежду, препятствовала в оказании ей медицинской помощи.Более того, женщина систематически высказывала в адрес ребёнка оскорбления, избивала его.Обвиняемая дважды привлекалась к административной ответственности, но выводов так и не сделала.9 января (текущего года) жестокая мать нанесла девочке более десяти ударов по лицу и различным частям тела из-за того, что ребёнок не хотел спать.На следующий день женщина ушла из квартиры, оставила дочь без присмотра и отсутствовала длительный период времени.Девочка была обнаружена сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району. Далее её отвезли в ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ».В данный момент это уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Камешково и Камешковского района.За указанное преступление предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 3 лет.Уточняется, что в настоящее время обвиняемая лишена родительских прав.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений