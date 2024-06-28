В городе Кольчугино у местного жителя было обнаружено 50 кустов конопли. В результате проведения...

В городе Кольчугино у местного жителя было обнаружено 50 кустов конопли.В результате проведения мероприятий в рамках операции «Мак», оперативными сотрудниками полиции была выявлена и задокументирована противоправная деятельность 44-летнего жителя Кольчугинского района.Выяснилось, что мужчина оборудовал одно из помещений в частном доме под выращивание конопли, создав необходимые условия.Оперативники обнаружили и изъяли 50 кустов запрещенного растения, а также более 10 кг высушенных частей конопли.В настоящее время следователем СО ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства») и ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотического средства»).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции проверяют местного жителя на возможную причастность к распространению наркотического средства.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области