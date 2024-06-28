Мать из Камешково будут судить за ненадлежащее исполение обязанностей по воспитанию ребенка и жестокое обращение. Женщина издевалась над двухлетней дочерью, не работала на постоянной

Мать из Камешково будут судить за ненадлежащее исполение обязанностей по воспитанию ребенка и жестокое обращение. Женщина издевалась над двухлетней дочерью, не работала на постоянной основе, не оформила пособие и материально ребенка не обеспечивала. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мать не покупала продукты, специально не лечила дочь, периодически оскорбляла, а 9 сентября этого года более 10