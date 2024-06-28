Перед судом предстанет жительница Камешковского района. Даму обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию дочери, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Перед судом предстанет жительница Камешковского района. Даму обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию дочери, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что гражданка находится на учёте у нарколога. У женщины есть маленькая дочь 2022 года рождения. Однако мать долгое время материально не обеспечивала ребёнка, в том числе не покупала еду и одежду. Кроме того, она препятствовала в оказании девочке медпомощи и регулярно высказала в её адрес оскорбления. А в январе текущего года женщина свыше десяти раз ударила крошку по лицу и телу.Уголовное дело в отношении фигурантки передано в суд.«В настоящее время обвиняемая решением Камешковского районного суда лишена родительских прав», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.