Один гектар травы сгорел у СНТ «Микрон» в Камешковском районе. Спасателям о возгорании сообщили в четверг, 27 июня, около 17:00, рассказали в пресс-службе владимирского РОССОЮЗСПАСа. Четыре

Один гектар травы сгорел у СНТ «Микрон» в Камешковском районе. Спасателям о возгорании сообщили в четверг, 27 июня, около 17:00, рассказали в пресс-службе владимирского РОССОЮЗСПАСа. Четыре спасателя ликвидировали огонь с помощью ранцевых огнетушителей. Также использовали так называемые хлопушки. Это инструмент для тушения беглых и низовых пожаров, не требует воды и быстро справляется с возгораниями травы.