В музее-заповеднике Александровская слобода начала работу выставка Времен связующая нить О...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" начала работу выставка "Времен связующая нить"О вечном - о крепких семейных узах и творческих семейных династиях, о неразрывной связи народных традиций с искусством. Представлены 70 произведений живописи, декоративно-прикладного искусства из коллекции музея "Абрамцево". Начало посвящено работам участников "Мамонтовского художественного кружка".Екатерина Воронина - заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея заповедника "Абрамцево":- Владельцем был тогда Савва Иванович Мамонтов, его замечательная жена Елизавета Григорьевна - она опекала и очень интересовалась народным искусством. И, таким образом, они создали музей - небольшой музей, в который собирали предметы крестьянского быта. Им вдохновлялись художники "абрамцевского кружка". Это такие имена, как Серов, Васнецов, Нестеров, Врубель и многие другие, я думаю, известные всем зрителям. И здесь они также будут представлены.Выставка условно делится на три раздела: конец 19 века, середина 20-го и современные художники. Есть зал, который знакомит с работами абрамцевской гончарной мастерской. Также представлены предметы быта и мебель мастерской Елены Поленовой. Подвесные шкафчики, ящичек для рукоделия, стул - яркие примеры влияния народных традиций на профессиональное искусство.В советское время в послевоенный период произошла трансформация столярной и гончарной мастерских в Абрамцевское художественно-промышленное училище имени Васнецова. Работы великих педагогов и талантливых студентов - это еще один раздел выставки в "Слободе".Анастасия Листопад - заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Александровская слобода":- Также здесь представлены и хранящиеся в наших фондах предметы искусства уже современных художников. Это деревянная резьба, живопись. Авторы также учились и работали в абрамцевском училище. Вот эти темы традиций, они очень хорошо прослеживаются и в нашем фондовом собрании, и , конечно, в фондах наших партнеров.