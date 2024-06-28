В Петушинском районе сотрудникам технопарка несвоевременно выплачивалась заработная плата.
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В Петушинском районе сотрудникам технопарка несвоевременно выплачивалась заработная плата.
Как стало известно, заместитель прокурора Петушинского района Владислав Гусев провёл личный приём работников «Технопарка Вольгинский».
К нему обратились 12 человек, которые сообщили о несвоевременной выплате на предприятии заработной платы.
В процессе проверки выяснилось, что действительно, выплата заработной платы за май 2024 была произведена частично.
Сумма задолженности перед 18 сотрудниками организации в данный момент составляет около 1 миллиона рублей.
По результатам проверки прокурором в отношении генерального директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («частичная невыплата заработной платы»), поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как итог: в Петушинский районный суд направлены исковые заявления к ООО УК «Технопарк Вольгинский» с требованием об обязании погасить задолженность по заработной плате и компенсации морального вреда.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений