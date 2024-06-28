В Петушинском районе сотрудникам технопарка несвоевременно выплачивалась заработная плата. Как...

В Петушинском районе сотрудникам технопарка несвоевременно выплачивалась заработная плата.Как стало известно, заместитель прокурора Петушинского района Владислав Гусев провёл личный приём работников «Технопарка Вольгинский».К нему обратились 12 человек, которые сообщили о несвоевременной выплате на предприятии заработной платы.В процессе проверки выяснилось, что действительно, выплата заработной платы за май 2024 была произведена частично.Сумма задолженности перед 18 сотрудниками организации в данный момент составляет около 1 миллиона рублей.По результатам проверки прокурором в отношении генерального директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («частичная невыплата заработной платы»), поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Как итог: в Петушинский районный суд направлены исковые заявления к ООО УК «Технопарк Вольгинский» с требованием об обязании погасить задолженность по заработной плате и компенсации морального вреда.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений