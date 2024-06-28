В пятницу, 28 июня, на территории Владимирской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.

В пятницу, 28 июня, на территории Владимирской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Сегодня воздух прогреется до +30 градусов Цельсия. Об этом рассказала администрации региональной столицы, ссылаясь на данные Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Аномальная жара может привести к различным происшествиям, в том числе к природным пожарам, гибели людей на водоёмах, отключениям электричества. Владимирцев призывают соблюдать осторожность.