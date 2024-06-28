В результате ДТП с автобусом госпитализированы трое детей из Владимирской области Ранее мы писали...

В результате ДТП с автобусом госпитализированы трое детей из Владимирской областиРанее мы писали об аварии, произошедшей сегодня утром — 27 июня. Автобус, следовавший по маршруту «Владимир — Ярославль», столкнулся с трактором. В региональном Минздраве сообщили, что трое детей из нашего региона госпитализированы в ОДКБ: двое – 2010 года рождения и один – 2017. Состояние стабильное, ближе к удовлетворительному.Также в Министерстве рассказали о судьбах детей, которые попали в громкие происшествия за последний месяц.Трехлетний малыш, выпавший из окна 5 этажа в Кольчугине, сейчас находится в ОДКБ - в отделении хирургии. Его состояние стабильное - с положительной динамикой. Напомним, что за 2024 год во Владимирской области зафиксировано 6 случаев выпадений несовершеннолетних из окон. К счастью, все дети живы.Не так давно в Александрове 13-летний подросток на электросамокате попал в ДТП. После проведенной повторно телемедицинской консультации эвакуирован в клинику Рошаля.Июнь запомнился нестабильной погодой: грозы и ураган изрядно напугали владимирцев. К сожалению, есть погибшие. Компания друзей, отдыхающих у водоема в Киржачском районе решили укрыться от дождя в заброшенном здании карьероуправления. Прямо туда ударила молния, в результате 14-летний подросток погиб. Другого 15-летнего мальчика госпитализировали, сейчас он находится в ОДКБ - в отделении неврологии. Состояние стабильное с положительной динамикой.Фото: УГИБДД УМВД России по Ивановской области