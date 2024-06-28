69-летняя Лариса Т. пропала 18 июня. Она жила в поселке Мстера и в день пропажи ее видели многие местные жители. Женщина уехала на велосипеде в сторону села Акиньшино (5 км от Мстеры) и потерялась

69-летняя Лариса Т. пропала 18 июня. Она жила в поселке Мстера и в день пропажи ее видели многие местные жители. Женщина уехала на велосипеде в сторону села Акиньшино (5 км от Мстеры) и потерялась в лесу. «Шестому каналу» удалось выяснить подробности об этом трагичном происшествии у местных жителей. Лидия, жительница Мстеры Я ее знаю, раньше