Владимирская область ждет туристов из Беларуси. Особенно — молодежь и многодетные семьи. Обмен туристами обсуждали на XI форуме регионов в Полоцке. Там работала секция, направленная на

Владимирская область ждет туристов из Беларуси. Особенно — молодежь и многодетные семьи. Обмен туристами обсуждали на XI форуме регионов в Полоцке. Там работала секция, направленная на культурно-гуманитарное сотрудничество. В целом форум посвящен построению инновационной экономики союзного государства. Проходил он в трех городах Беларуси – Полоцке, Витебске и Новополоцке. Международный туризм обсуждали с интересом. Насыщенный культурный