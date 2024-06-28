Во Владимире местная жительница убила свёкра из-за сигарет Октябрьским районным судом города...

Во Владимире местная жительница убила свёкра из-за сигаретОктябрьским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении местной жительницы. Женщина признана виновной в убийстве.Установлено, что 23 июля прошлого года она находилась в состоянии алкогольного опьянения. И в таком виде пришла к родителям мужа, чтобы попросить денег на покупку сигарет.Свёкр дал ей некоторую сумму наличными, и она отправилась в магазин, но там оказалось, что часть купюр ненастоящие. Приобрести товар женщина не смогла.По указанной причине у обвиняемой после возвращения домой возник конфликт со свёкром, поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.В ярости агрессивная женщина ударила его ногой в грудь и живот, а затем взяла нож и нанесла им удар в левую половину груди.Смерть мужчины наступила на месте конфликта.Осужденная вину в совершённом преступлении признала частично: не отрицая факта нанесения ударов, пояснила, что убивать последнего не собиралась, а лишь защищалась.Приговором суда виновной назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений