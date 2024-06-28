Ветеран Великой Отечественной войны и майор милиции Михаил Лупович Дворников умер 28 июня в возрасте 98 лет. До конца жизни он активно участвовал в работе ветеранской организации УМВД во
<a href="https://33live.ru/novosti/28-06-2024-vo-vladimire-na-98-m-godu-zhizni-umer-veteran-vov.html" target="_blank">Во Владимире на 98-м году жизни умер ветеран ВОВ</a> - Ветеран Великой Отечественной войны и майор милиции Михаил Лупович Дворников умер 28 июня в возрасте 98 лет. До конца жизни он активно участвовал в работе ветеранской организации УМВД во
[url=https://33live.ru/novosti/28-06-2024-vo-vladimire-na-98-m-godu-zhizni-umer-veteran-vov.html]Во Владимире на 98-м году жизни умер ветеран ВОВ[/url] - Ветеран Великой Отечественной войны и майор милиции Михаил Лупович Дворников умер 28 июня в возрасте 98 лет. До конца жизни он активно участвовал в работе ветеранской организации УМВД во