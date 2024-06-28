Ветеран Великой Отечественной войны и майор милиции Михаил Лупович Дворников умер 28 июня в возрасте 98 лет. До конца жизни он активно участвовал в работе ветеранской организации УМВД во

Ветеран Великой Отечественной войны и майор милиции Михаил Лупович Дворников умер 28 июня в возрасте 98 лет. До конца жизни он активно участвовал в работе ветеранской организации УМВД во городу, занимался патриотическим воспитанием молодежи. О кончине ветерана сообщили в пресс-службе мэрии. Михаил Лупович родился 21 октября 1925 года. В марте 1943-го его призвали в ряды