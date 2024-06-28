Во Владимире перед судом предстанет мужчина, убивший свою жену ножкой от табурета 18 ноября 2023...

Во Владимире перед судом предстанет мужчина, убивший свою жену ножкой от табурета18 ноября 2023 года фигурант 1979 года рождения и его жена распивали спиртное в комнате общежития на улице Диктора Левитана. Супруга рассказала мужчине, что перевезла часть своих вещей к бывшему гражданскому мужу.Из-за ревности мужчина впал в ярость, выкрутил деревянную ножку от табурета и нанес ею более 60 ударов по голове, рукам, ногам и телу, потерпевшей. Женщина скончалась на месте...Испугавшись содеянного, злоумышленник завернул тело жертвы в ковер и выкинул из окна своей комнаты на улицу, затем спустился и перетащил ее в овраг.После этого он вернулся в комнату, чтобы «подчистить следы» преступления. Сделал перестановку, собрал вещи супруги, орудие преступления а также предметы, на которых попала кровь жертвы.Рюкзак с вещами убитой женщины осужденный выбросил в мусорный бак, где двумя днями позже его нашёл рабочий по благоустройству. Зарядив лежащий в рюкзаке сотовый телефон, мужчина сообщил матери погибшей о своей находке, после чего та встревожилась и обратилась в полицию.Как итог, - фигурант был задержан...«Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении жителя областного центр. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Мужчина отправится в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев, а также должен будет выплатить матери и сыну погибшей 2 миллиона рублей.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области