Во Владимире стартовал межрегиональный фестиваль беспилотных технологий АэроТех - Владимир...

Во Владимире стартовал межрегиональный фестиваль беспилотных технологий "АэроТех - Владимир 2024"Его участниками стали 30 школьников из Владимирской и Нижегородской областей, а также республики Ингушетия.Открылся фестиваль гонками легких дронов и полётами в симуляторе. Соревнования продолжились на аэродроме в Каменево в Камешковском районе. Победителей наградят сегодня - 28 июня.Александр Лазарев, педагог дополнительного образования школы №3 г. Камешково:- Это новая отрасль, новая сфера очень бурно развивающаяся в стране. Она будет востребована 100%, и поэтому дети, получив данные навыки, обязательно найдут себя в будущем.