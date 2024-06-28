Во Владимире стартовал межрегиональный фестиваль беспилотных технологий АэроТех - Владимир...
Во Владимире стартовал межрегиональный фестиваль беспилотных технологий "АэроТех - Владимир 2024"
Его участниками стали 30 школьников из Владимирской и Нижегородской областей, а также республики Ингушетия.
Открылся фестиваль гонками легких дронов и полётами в симуляторе. Соревнования продолжились на аэродроме в Каменево в Камешковском районе. Победителей наградят сегодня - 28 июня.
Александр Лазарев, педагог дополнительного образования школы №3 г. Камешково:
- Это новая отрасль, новая сфера очень бурно развивающаяся в стране. Она будет востребована 100%, и поэтому дети, получив данные навыки, обязательно найдут себя в будущем.