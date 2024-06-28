Во владимирских колледжах завершается государственная итоговая аттестация в формате...

Во владимирских колледжах завершается государственная итоговая аттестация в формате демонстрационных экзаменовЦентрами проведения стали 112 площадок на базе 24 колледжей региона.На завершающей неделе ГИА регион посетил заместитель начальника Управления образовательно-просветительских программ и мероприятий Института развития профессионального образования Владимир Бутырин.В этом году экзаменовались более 3000 студентов и выпускников по 52 профессиям и специальностям.Среди экспертов, принимающих демонстрационные экзамены, - представители работодателей и преподаватели. Успешная сдача дает право выпускнику на получение диплома.Также каждый участник получает цифровой паспорт компетенций – электронный документ, отражающий результаты выполнения задания. Он дает возможность потенциальным работодателям оценить профессиональные качества выпускника и принять решение о приглашении его на работу.