Лето – это прекрасная и самая долгожданная пора не только для детей, но и для взрослых.

Лето – это прекрасная и самая долгожданная пора не только для детей, но и для взрослых. Это замечательное время для путешествий, прогулок по лесу или парку с близкими, отдыха с семьей и множество увлекательных мероприятий, которыми так и манит чудесная летняя пора. Одним из таких мероприятий с жителями области спешит поделиться ГБУ ВО «Экорегион».Провести лето с пользой не только для себя, но и для природы, которая щедро делится с нами своими летними дарами, и запечатлеть яркие моменты предлагает ГБУ ВО «Экорегион» и объявляет старт областного конкурса рисунков «Лето, экология и я!».Участникам конкурса предлагается раскрыть три актуальные темы летнего сезона:Мое экологичное лето,Летние эко привычки,Летние эко забавы.С помощью творческого подхода данные темы помогут осветить важные вопросы сбережения и приумножения природных ресурсов, красоту и богатство родного края и необходимость бережливого отношения к окружающей среде. Ведь именно через призму творчества мы можем увидеть те самые невидимые грани, которые способны побудить в нас желание встать на сторону грамотного экологического поведения.Участниками конкурса рисунков могут стать все желающие жители области в возрасте от 6 до 18 лет включительно. Прием работ участников начинается с 28 июня по 30 августа 2024 года. С подробной информацией об условиях конкурса, времени и месте его проведения можно ознакомиться по ссылке -Присоединяйтесь к конкурсу! Присылайте свои работы и покажите, каким многогранным может быть экологичное лето. Давайте отдыхать в гармонии с природой!