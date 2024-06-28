Во Владимирской области раскрыта кража двух тонн дизельного топлива из нефтепровода Сотрудниками...

Во Владимирской области раскрыта кража двух тонн дизельного топлива из нефтепроводаСотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Владимирской области и регионального УФСБ задокументирована противоправная деятельность 40-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в краже дизельного топлива.По версии следствия, злоумышленник, действуя в сговоре с группой неустановленных лиц, прибыл на автомобиле УАЗ к месту незаконной врезки в нефтепровод вблизи деревни Дудор, откуда похитил не менее 2 тонн дизельного топлива.По предварительной оценке, ущерб, причинённый организации, составил 100 тысяч рублей.При задержании подозреваемый предпринял попытку скрыться с похищенным, но был задержан.В автомобиле мужчины правоохранители обнаружили ёмкости с горючим и оборудование для его откачки.Кроме того, в ходе обыска по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли части конопли (около 100 гр.).В отношении гражданина возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 и ч. 1 ст. 228 УК РФ.Подозреваемый находится под «домашним арестом». Оперативные сотрудники полиции во взаимодействии со следствием проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление круга лиц, причастных к преступлению.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области