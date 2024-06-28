Во Владимирской области развивают автотуризм и придорожную инфраструктуру Развивать автотуризм,...

Во Владимирской области развивают автотуризм и придорожную инфраструктуруРазвивать автотуризм, придорожную инфраструктуру и сервис на трассе М-8 Холмогоры. Такое поручение дал правительству Президент России Владимир Путин. Новая территория комфорта появилась во Владимирской области. На 106 км открылось кафе придорожной сети «Баранка». Оно входит в состав многофункциональной зоны придорожного сервиса «Александров». С подробностями Вера Куликова."Баранка" это и хлебобулочное изделие, и рулевое колесо. Так выбор названия для сети объясняют владельцы кафе. Тринадцатый филиал открылся в многофункциональное зоне «Александров», на 106 км федеральной дороги М-8 "Холмогоры". Объект построили в соответствии с концепцией развития объектов дорожного сервиса Росавтодора.Александр Соколовский, начальник управления земельно-имущественных отношений ФДА «Росавтодор»:- Для пользователей уже неважно только дорожное полотно, а важно и оказание каких-то услуг, а услуги должны быть комплексными и, конечно, задача по доведению существующих объектов, заправок до комплексных объектов, многофункциональных зон, - это та задача, которую нужно делать совместно.Проект поддержали Федеральное дорожное агентство, Правительство Владимирской области, администрация Александровского района. Комплекс «Александров» важен для развития внутреннего автотуризма в России. На площадке объединены кафе «Баранка», АЗС «Газпромнефть», детская и спортивная локации и большая парковка для легковых автомобилей.Владимир Прохоров региональный руководитель сети АЗС «Газпромнефть»:- Мы обеспечиваем автомобилистов качественным топливом, высоким уровнем услуг, но компания на этом не останавливается, постоянно вводим какие-то нововведения и, как совместно, так и с партнерами. Один из партнеров наш - это сеть придорожных кафе "Баранка".Такие комплексы - новые территории комфорта на российских дорогах. Сеть кафе «Баранка» развивает придорожный сервис совместно с ведущими топливными компаниями более 20 лет. Такие МФЗ есть во многих регионах страны, а теперь и во Владимирской области."Баранка" - это один из лидеров в сфере отечественного придорожного общепита. О чем говорят победы в ежегодном конкурсе Росавтодора "Лучший объект придорожного сервиса". Здесь работают по принципу: чисто, быстро, вкусно.Владимир Красулин, генеральный директор ООО «Кафе Баранка»:- Самое главное, чтобы была вкусная и здоровая пища, то есть в нашем меню мы постарались все, что любит русский человек, - учесть. Это и блины, это и пельмени, это и борщи и всевозможные, всевозможные лакомства. Каждый найдет все, что ему будет нужно по душе.К объектам придорожного сервиса предъявляются высокие требования. Комплекс "Александров" им полностью соответствует. Инвесторы уверены: его открытие - важный шаг в развитии автотуризма, который сделает еще более комфортными путешествия по популярным туристическим маршрутам, в том числе - по Золотому кольцу.Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".