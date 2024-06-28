Во владимирском Центре ИЗО открывается выставка Виктора Титова, приуроченная к столетнему юбилею...

Во владимирском Центре ИЗО открывается выставка Виктора Титова, приуроченная к столетнему юбилею мастера"С веком наравне". Впервые в полном составе будут продемонстрированы произведения художника из музейной коллекции Центра - они были переданы в дар самим автором.Всего представлено 70 живописных произведений: пронзительные пейзажи средней полосы, виды, привезенные из путешествия по Средней Азии, и множество других работ, которые будут показаны публике впервые.