30-тиградусная жара возвращается в 33-ий регион. В связи с этим в области введен особый противопожарный режим. В МЧС уточнили, что использование открытого огня под запретом, как и разведение

30-тиградусная жара возвращается в 33-ий регион. В связи с этим в области введен особый противопожарный режим. В МЧС уточнили, что использование открытого огня под запретом, как и разведение костров. По прогнозам синоптиков «Яндекс. Погода», жара будет с владимирцами все выходные. Днем термометры покажут +28, ночью – +16. Ожидается облачность. В воскресенье, 30 июня, специалисты прогнозируют дождь