Культурные предпочтения и ожидания жителей ЦФО изучили эксперты ВТБ: каждый третий посещает культурные мероприятия два раза в год.

Культурные предпочтения и ожидания жителей ЦФО изучили эксперты ВТБ: каждый третий посещает культурные мероприятия два раза в год, самый востребованный формат – концерты, а приемлемая сумма, которую готовы потратить за один раз на культурный досуг, – от 500 до 1000 рублей.Согласно результатам опроса*, 33% респондентов посещают культурные мероприятия с периодичностью раз в полгода, 25% - раз в 2-3 месяца, 12% - несколько раз в месяц, а 2% делают это несколько раз в неделю. Доля опрошенных, которые вообще никогда не ходят на культурные мероприятия, составляет 28%.Согласно исследованиям, жителям ЦФО хотелось бы больше ярких культурных мероприятий проходящих в их городах проживания. Об этом рассказал 41% респондентов. Люди хотели бы видеть побольше концертов, фестивалей и выставок. Концерты – вообще самый популярный формат культурного досуга: среди тех, кто отметил недостаток культурных развлечений в своих городах, более половины (57%) хотели бы посещать именно концерты. Отвечая на вопрос с несколькими вариантами, респонденты добавляли, что также заинтересованы в посещении городских фестивалей (47%) и выставок (40%).Больше четверти респондентов (26%) готовы тратить на посещение культурного мероприятия 1000 – 2000 рублей. Платить за досуг от 500 до 1000 рублей готовы 27%, еще 24% опрошенных согласны на стоимость билета в размере от 2000 до 5000 рублей. Свыше 5000 рублей готовы выделить только 2% респондентов.Культурные планы заранее строят меньше половины опрошенных (45%), большинство из них (31%) предпочитает продумывать события за 1-2 недели, 9% – за месяц и более. У остальных решения спонтанны.Из тех, кто ходит на концерты, в театры и музеи, специально готовятся более трети респондентов: они читают обзоры, рецензии и отзывы (26%), биографии и произведения авторов и участников событий (12%). Заказывают экскурсии и задают вопросы на месте ещё 14% опрошенных.«Поддержка культуры – часть ДНК ВТБ. Наша задача – сохранение и преумножение культурного наследия страны. Мы поддерживаем искусство больше чем в 15 регионах России и постоянно стараемся расширять эту географию. В этом году при поддержке банка проходит множество концертов и фестивалей в разных уголках страны – Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке, фестиваль «Толстой» в Тульской области, фестиваль Ильдара Абдразакова в ряде городов и другие», – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» в период 17–23 июня 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.