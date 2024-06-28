Жители села Борисовское Суздальского района жалуются на грязевое болото на дороге К жителям села...

Жители села Борисовское Суздальского района жалуются на грязевое "болото" на дорогеК жителям села Борисовское в Суздальском районе отказываются ехать таксисты. Водители не хотят рисковать подвеской, а местные - обувью. Есть риск оставить ее в грязевом болоте.Юлия Терентьева, жительница с. Борисовское:- Там ни в кроссовках, ни в туфлях по такой улице передвигаться нельзя. Мы идем в резиновых сапогах, ну, в основном - в резиновых, а обувь хорошую несем в пакете. Потом на сухое место выходим, где луж нет, и переобуваем. И прячем где-нибудь, вот здесь - в деревьях пакет, ну, уже все знают.Этим лайфхаком пользуются жильцы домов на улице Малой. После каждого хорошего ливня узкая и глубокая колея превращается в месиво. Обочины нет, люди едва расходятся с машинами. Жители сами пробовали подсыпать дорогу битым кирпичом и другим строительным мусором, но он утрамбовывается, и картина - снова та же.В ответ на обращение активистов Народного фронта в администрации пообещали отгрузить щебня и отсыпать несчастные 500 метров до конца лета точно.Александр Авсеенок, заместитель главы администрации Суздальского района:- Постараемся сделать, действительно, проблемы есть, колейность большая. Нет асфальта, и щебня уже нет. Поэтому постараемся сделать. В щебне сделаем. Полтора-два месяца.