Перед судом предстанет 45-летний житель Александровского района.

Перед судом предстанет 45-летний житель Александровского района. Мужчину обвиняют в незаконных изготовлении и сбыте оружия и боеприпасов. Об этом рассказала УМВД России по региону.Отмечается, что фигуранта задержали сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ. Правоохранители выяснили, что в 2021-2023 годах гражданин вместе с сообщниками занимался нелегальным производством, хранением и продажей огнестрельного оружия и боеприпасов. В общем счёте компании удалось выручить свыше 700 тыс. рублей.«Следователем СУ СК России по Владимирской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции в рамках расследования уголовного дела изъято более 30 единиц огнестрельного оружия и свыше 5,5 тысяч патронов», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящее время уголовное дело передано в суд.